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      Уровень снежного покрова в Ижевске выше нормы на 25 сантиметров

      16:00, 16 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      16:00, 16 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      237
      0
      #Ижевск\n#погода\n#паводок\n#Удмуртия\n#уборка снега\n#погода в Удмуртии\n#снег
      Фото: ИА "Сусанин"
      237
      0

      Об этом рассказал начальник управления природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Ижевска Николай Попов.

      Ижевск. Удмуртия. Уровень снежного покрова в Ижевске на данный момент составляет 74 см. Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии со ссылкой на начальника управления природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Ижевска Николая Попова, показатель превышен на 25 см.

      «По данным Удмуртского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей, среды в настоящее время уровень снежного покрова в Ижевске составляет 74 см при норме - 49 см», - рассказал Попов.

      По его словам, сейчас в Первомайском и Ленинском районах города проводятся работы по пропуску весеннего паводка – осуществляется вывоз снега, расчистка водоотводных канав, системы ливневой канализации, а также производится откачка воды с территорий, подверженных подтоплению.

      Для того чтобы избежать подтоплений городских территорий с 6 февраля осуществляется предполоводное понижение уровня воды в Ижевском пруду с интервалом 2-3 см в сутки.

      К 1 апреля планируется понизить уровень водохранилища до отметки, позволяющей создать аккумулирующую емкость объемом 35 млн куб. м, которая будет использоваться при срезке пика паводка.

      В Ижевске также провели работы по укреплению проблемных участков ограждающей дамбы по левому берегу Ижа, в настоящее время гребень дамбы на участке протяженностью 1904 м поднят на 30 см.

      «Предполагается, что 50% талых вод, общий объем которых может составить 225 млн куб. м, уйдет в почву, чему способствует небольшие глубина промерзания грунта и индекс осеннего увлажнения почвы. Ежегодно в марте проводятся снегомерные съемки на водосборной площади реки Иж в створе гидроузла Ижевского водохранилища. По их результатам в конце марта будет рассчитан предварительный прогноз прохождения весеннего паводка 2017 года», - рассказала Николай Попов.

      16:00, 16 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      237
      0
      #Ижевск\n#погода\n#паводок\n#Удмуртия\n#уборка снега\n#погода в Удмуртии\n#снег
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