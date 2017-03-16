Уровень снежного покрова в Ижевске выше нормы на 25 сантиметров

Об этом рассказал начальник управления природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Ижевска Николай Попов.

Ижевск. Удмуртия. Уровень снежного покрова в Ижевске на данный момент составляет 74 см. Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии со ссылкой на начальника управления природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Ижевска Николая Попова, показатель превышен на 25 см.

«По данным Удмуртского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей, среды в настоящее время уровень снежного покрова в Ижевске составляет 74 см при норме - 49 см», - рассказал Попов.

По его словам, сейчас в Первомайском и Ленинском районах города проводятся работы по пропуску весеннего паводка – осуществляется вывоз снега, расчистка водоотводных канав, системы ливневой канализации, а также производится откачка воды с территорий, подверженных подтоплению.

Для того чтобы избежать подтоплений городских территорий с 6 февраля осуществляется предполоводное понижение уровня воды в Ижевском пруду с интервалом 2-3 см в сутки.

К 1 апреля планируется понизить уровень водохранилища до отметки, позволяющей создать аккумулирующую емкость объемом 35 млн куб. м, которая будет использоваться при срезке пика паводка.

В Ижевске также провели работы по укреплению проблемных участков ограждающей дамбы по левому берегу Ижа, в настоящее время гребень дамбы на участке протяженностью 1904 м поднят на 30 см.

«Предполагается, что 50% талых вод, общий объем которых может составить 225 млн куб. м, уйдет в почву, чему способствует небольшие глубина промерзания грунта и индекс осеннего увлажнения почвы. Ежегодно в марте проводятся снегомерные съемки на водосборной площади реки Иж в створе гидроузла Ижевского водохранилища. По их результатам в конце марта будет рассчитан предварительный прогноз прохождения весеннего паводка 2017 года», - рассказала Николай Попов.