На 1 млрд 360 млн рублей снизился госдолг Удмуртии за 2024 год

Ижевск. Удмуртия. На 1 января 2025 года государственный долг Удмуртии составил 66 млрд 125 млн рублей. Об этом сообщает региональный Минфин.

Напомним, на 1 декабря 2024 года он был равен этой же сумме, уменьшившись с ноября на 400 с лишним миллионов. Структура государственного долга республики следующая:

- бюджетные кредиты из федерального бюджета — 61 млрд 125 млн рублей по ставкам 0,1% и 3% годовых;

- обязательства по ценным бумагам — 5 млрд рублей по ставке 10,5% годовых.

Отмечается, что за 2024 год объём госдолга Удмуртии снизился на 1 млрд 360,2 млн рублей.

Расходы на обслуживание долга по состоянию на 1 января 2025 года составили 596,2 млн рублей.

Просроченная задолженность по государственному долгу Удмуртской Республики и расходам на его обслуживание отсутствует.