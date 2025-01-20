На 1 млрд 360 млн рублей снизился госдолг Удмуртии за 2024 год

На начало января он равняется 66 млрд 125 млн рублей.
Ижевск. Удмуртия. На 1 января 2025 года государственный долг Удмуртии составил 66 млрд 125 млн рублей. Об этом сообщает региональный Минфин.
Напомним, на 1 декабря 2024 года он был равен этой же сумме, уменьшившись с ноября на 400 с лишним миллионов. Структура государственного долга республики следующая:
- бюджетные кредиты из федерального бюджета — 61 млрд 125 млн рублей по ставкам 0,1% и 3% годовых;
- обязательства по ценным бумагам — 5 млрд рублей по ставке 10,5% годовых.
Отмечается, что за 2024 год объём госдолга Удмуртии снизился на 1 млрд 360,2 млн рублей.
Расходы на обслуживание долга по состоянию на 1 января 2025 года составили 596,2 млн рублей.
Просроченная задолженность по государственному долгу Удмуртской Республики и расходам на его обслуживание отсутствует.