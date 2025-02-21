Ижевск. Удмуртия. На 1 февраля 2025 года государственный долг Удмуртии составил 66 млрд 125 млн рублей. Об этом сообщает региональный Минфин.

Отметим, что на 1 января сумма была такой же.

Долг в 61 млрд 125 млн рублей — это бюджетные кредиты из федерального бюджета по ставкам 0,1% и 3% годовых. Ещё 5 млрд рублей — это обязательства по ценным бумагам по ставке 10,5% годовых.

Просроченной задолженности по госдолгу Удмуртии и расходам на его обслуживание нет.

Напомним, что за 2024 год госдолг Удмуртии снизился на 1 млрд 360,2 млн рублей.