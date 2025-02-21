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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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За месяц размер госдолга Удмуртии не изменился

10:13, 21 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
За месяц размер госдолга Удмуртии не изменился
10:13, 21 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
39
0
#Удмуртия\n#госдолг\n#деньги\n#кредиты
Источник фото: ИА «Сусанин»
39
0

Основную часть долга составляют кредиты из федерального бюджета.

Ижевск. Удмуртия. На 1 февраля 2025 года государственный долг Удмуртии составил 66 млрд 125 млн рублей. Об этом сообщает региональный Минфин.

Отметим, что на 1 января сумма была такой же.  

Долг в 61 млрд 125 млн рублей — это бюджетные кредиты из федерального бюджета по ставкам 0,1%  и 3% годовых. Ещё 5 млрд рублей — это обязательства по ценным бумагам по ставке 10,5% годовых. 

Просроченной задолженности по госдолгу Удмуртии и расходам на его обслуживание нет. 

Напомним, что за 2024 год госдолг Удмуртии снизился на 1 млрд 360,2 млн рублей

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10:13, 21 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
39
0
#Удмуртия\n#госдолг\n#деньги\n#кредиты