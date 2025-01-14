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В 2025 году планируется списать 8,8 млрд рублей задолженности Удмуртии по бюджетным кредитам

12:55, 14 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В 2025 году планируется списать 8,8 млрд рублей задолженности Удмуртии по бюджетным кредитам
12:55, 14 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
124
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#госдолг
Источник фото: ИА «Сусанин»
124
0

Высвобожденные средства направят на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты. 

Ижевск. Удмуртия. В 2025-2029 года Удмуртии спишут 41 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в ходе доклада о положении дел в республике. 

Только в 2025 году планируется списать 8,8 млрд рублей долгов. Средства пойдут на поддержку инвестиций в экономику республики и на инфраструктурные проекты, в том числе в ЖКХ. 

Напомним, снять основную часть долговой нагрузки предложил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Речь идёт о списании 2/3 от суммы задолженностей по бюджетным кредитам. Госдолг Удмуртии на 1 декабря 2024 года составлял 66 млрд 125 млн рублей.

12:55, 14 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
124
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#госдолг