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Удмуртской Республике спишут более 16 млн рублей долгов по бюджетным кредитам

10:17, 30 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Удмуртской Республике спишут более 16 млн рублей долгов по бюджетным кредитам
10:17, 30 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
98
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#финансы\n#госдолг
Источник фото: ИА «Сусанин»
98
0

Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия попала в число регионов, которым спишут долги по бюджетным кредитам, равных сумме доходов федерального бюджета от реализации инвестиционных проектов. 25 регионам в общей сложности спишут 25,9 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства. 

Удмуртии спишут долгов на сумму 16 479 604 рубля. Это касается инвестпроектов в приоритетных отраслях, например, в сельском хозяйстве, обрабатывающем производстве, туризме, строительстве жилья и дорог.

Напомним, до 2029 года в экономику Удмуртии вложат более 40 млрд рублей по программе списания госдолга

10:17, 30 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
98
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#финансы\n#госдолг