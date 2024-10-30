Удмуртской Республике спишут более 16 млн рублей долгов по бюджетным кредитам

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия попала в число регионов, которым спишут долги по бюджетным кредитам, равных сумме доходов федерального бюджета от реализации инвестиционных проектов. 25 регионам в общей сложности спишут 25,9 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.

Удмуртии спишут долгов на сумму 16 479 604 рубля. Это касается инвестпроектов в приоритетных отраслях, например, в сельском хозяйстве, обрабатывающем производстве, туризме, строительстве жилья и дорог.

Напомним, до 2029 года в экономику Удмуртии вложат более 40 млрд рублей по программе списания госдолга.