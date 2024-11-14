Госдолг Удмуртии остаётся стабильным

Ижевск. Удмуртия. Госдолг Удмуртии остаётся без изменений. Как сообщил региональный Минфин, на 1 ноября 2024 года он составлял 66 млрд 528 млн рублей. Таким же он был и на 1 октября.

Структура государственного долга Удмуртии такова:

- бюджетные кредиты из федерального бюджета — 61 млрд 528 млн рублей (92% от объема госдолга), по ставке 0,1% годовых;

- обязательства по ценным бумагам — 5 млрд рублей (8% от объема госдолга), по ставке 10,5% годовых.

Расходы на обслуживание долга по состоянию на 1 ноября 2024 года составили 394,9 млн рублей. Просроченная задолженность по госдолгу УР и расходам на его обслуживание отсутствует.