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Удмуртию освободят от уплаты 40 млрд рублей государственного долга

12:55, 27 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Удмуртию освободят от уплаты 40 млрд рублей государственного долга
12:55, 27 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
216
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#госдолг
Фото: ИА «Сусанин»
216
0

Подписано соответствующее постановление правительства РФ об освобождении регионов от уплаты двух третей долга по бюджетным кредитам. 

Ижевск. Удмуртия. Регионы освобождаются от уплаты двух третей долга по бюджетным кредитам, соответствующее постановление правительства РФ уже подписано. Об этом сообщил депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин. 

Долговая нагрузка Удмуртии снизится примерно на 40 млрд рублей. Напомним, что на 1 августа 2024 года госдолг Родникового края составлял 66 млрд 528 млн рублей

12:55, 27 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
216
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#госдолг