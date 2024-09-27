Удмуртию освободят от уплаты 40 млрд рублей государственного долга

Ижевск. Удмуртия. Регионы освобождаются от уплаты двух третей долга по бюджетным кредитам, соответствующее постановление правительства РФ уже подписано. Об этом сообщил депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин.

Долговая нагрузка Удмуртии снизится примерно на 40 млрд рублей. Напомним, что на 1 августа 2024 года госдолг Родникового края составлял 66 млрд 528 млн рублей.