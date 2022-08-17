Инфляция в Удмуртии оказалась выше, чем в ПФО и по России

Ижевск. Удмуртия. В июле 2022 года годовая инфляция в Удмуртии замедлилась до 16,65% после 17,82% в июне. Как сообщили в отделение Банка России — Национальном банке по Удмуртской Республике, данный показатель выше, чем по Приволжскому федеральному округу (15,54%) и в целом по России (15,10%).

На динамику инфляции в регионе в основном оказали влияние общероссийские факторы: ослабление спроса после мартовского всплеска, произошедшее ранее укрепление рубля, расширение предложения отдельных продовольственных и непродовольственных товаров.

При этом годовой прирост цен на продовольственные товары в Удмуртии в июле замедлился до 19,40% после 20,78% в июне. Прирост цен в июле на непродовольственные товары в Удмуртии замедлился до 18,97% после 20,35% в июне. Годовой темп прироста цен на услуги в июле замедлился до 9,01% после 9,51% в июне.

Отметим, что годовая инфляция в ПФО в июле 2022 года замедлилась до 15,54% после 16,49% в июне. При этом она оставалась выше, чем в целом по России – 15,10%.

Для сравнения ближайшими «соседями» в международном рейтинге для России являются Казахстан (15%) и Польша (15,60%). Показатели Удмуртии могли бы «расположиться» между Монголией (16,10%) и Болгарией (17,30%). По данным за июль 2022 года, инфляция, например, в Беларуси составляет 18,10%, на Украине — 22,20%. По последним опубликованным данным, инфляция в Великобритании — 1,70%, в Китае — 2,70%, в Германии — 7,50%, в США — 8,50%. Самый низкий уровень инфляции в мире летом 2022 года показал Бенин (-2,60%), самый высокий — Зимбабве (257%).