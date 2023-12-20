Годовая инфляция в Удмуртии ускорилась до 7,44%

Ижевск. Удмуртия. Годовая инфляция в Удмуртии в ноябре 2023 года ускорилась до 7,44% после 7,25% в октябре. Об этом сообщает Отделение — Национальный банк по Удмуртской Республике Волго-Вятского ГУ Банка России. Напомним, в сентябре она была на уровне 6,59%.

Отмечается, что производители и поставщики многих товаров продолжили переносить возросшие затраты в розничные цены. Во многих случаях этот процесс ускоряло сохранение высокого спроса. Уровень инфляции в Удмуртии сложился выше, чем в Приволжском федеральном округе (7,19%), и оказался сопоставим со значением в целом в России (7,48%).

Из регионов ПФО выше 7,4% инфляция также отмечена в Кировской, Пермской, Самарской областях и в республике Марий Эл. В остальных регионах округа она находится в промежутке между 5,7% и 7,4%.

По прогнозу Банка России, ужесточение денежно-кредитной политики ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. Инфляция в 2023 году сложится вблизи верхней границы диапазона 7,0 – 7,5%.