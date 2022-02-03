Удмуртия привлечёт кредитов на 5 млрд рублей для погашения долговых обязательств

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия планирует привлечь пять кредитов на общую сумму в 5 млрд рублей в форме возобновляемых кредитных линий сроком на шесть месяцев. Как сообщила пресс-служба Минфина республики, 31 января были объявлены электронные аукционы по привлечению коммерческих кредитов для погашения долговых обязательств региона.

Отметим, что в соответствии с правилами проведения в 2017 году реструктуризации обязательств субъектов России перед федеральным центром по бюджетным кредитам правительством Удмуртии принято обязательство обеспечить возможность привлечения в бюджет республики кредитов от кредитных организаций исключительно по ставкам на уровне не более, чем уровень ключевой ставки Центробанка, увеличенный на 1 процент годовых.

С 20 декабря 2021 года ключевая ставка равна 8,5% годовых, соответственно начальная ставка по привлекаемым кредитам установлена на уровне 9,5% годовых. По итогам проведения аукционов процентная ставка может быть уменьшена.

Также отметим, что привлечение коммерческих кредитов не приведёт к росту госдолга Удмуртии. Напомним, государственный долг республики на 1 января 2022 года составил 63 млрд 052,3 млн рублей.