Воткинск получит дополнительные средства на ремонт системы водоснабжения

Городские сети изношены на 75%.

Воткинск. Удмуртия. Систему водоснабжения Воткинска ждет аудит. Такое поручение председателю правительства дал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Проблема водоснабжения на родине Чайковского стоит очень остро. Как рассказал на заседании кабинета министров глава Воткинска Алексей Заметаев, износ водопровода составляет 75%, канализации - 70%. Ситуация сложилась из-за длительного сохранения тарифов на одном уровне. С 1 июля этого года в городе подняли стоимость ресурсов в рамках реализации инвестиционной программы, рассчитанной до 2023 года. Однако, по словам Заметаева, городу необходимо 10 млн рублей на подготовку сетей к зиме.

Глава Удмуртии Александр Бречалов, выслушав мэра Воткинска, поручил председателю правительства республики Ярославу Семенову провести аудит водоканала. Кроме того, он наказал выделить необходимые на подготовку к зиме средства, но не за счет сокращения других расходов, а за счет экономии.

«Безусловно, мы выделим дополнительные средства, чтобы обеспечить подготовку и прохождение зимнего периода в городе. Но подход к решению проблемы должен быть комплексным. Поручение председателю правительства Удмуртии – оперативно провести аудит и разобраться с ситуацией в системе водоснабжения. Прошу депутата Государственной Думы Андрея Константиновича Исаева оказать содействие по включению города в федеральные программы по водоснабжению. На 2022 год мы должны запланировать минимум 200 млн рублей на инвестиционную программу Воткинска», - сказал Александр Бречалов.

Отметим, что инвестиционная программа может быть продлена до 2028 года в связи с необходимостью реконструкции и модернизации очистных сооружений, систем водоснабжения и водоотведения города. На сегодняшний день проводится согласование изменений. Кроме того, замена сетей должна быть проведена не только за счет тарифов. Для финансирования необходимо привлечь дополнительные средства, в том числе из республиканского бюджета, а также средства нацпроекта «Экология» и средства Фонда содействию ЖКХ.

Напомним, в мае жители города на несколько дней остались без воды из-за аварийных работ – в результате движения грунта частично разрушилась запорная арматура в камере. 22 мая холодную воду начали подавать, однако она была сильно хлорированной и могла использоваться только для технических нужд.

С 1 июля в Воткинске подняли тарифы на воду. ХВС подорожала на 40%, а водоотведение - на 50%. Таким образом жители города теперь платят 33 рубля 52 копейки и 25 рублей 76 копеек за кубометр соответственно.