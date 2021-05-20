Почти весь Воткинск останется без холодной воды

Городские сети изношены на 70%.

Воткинск. Удмуртия. Почти весь Воткинск вечером 20 мая отключат от холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В период таяния снега из-за движения грунта частично разрушилась запорная арматура в камере диаметром 800 мм вблизи улицы Максима Горького. Поскольку проблему нужно решать быстро, единственный выход на данный момент - отключить водоснабжение по всему городу.

На время ремонта водозаборные колонки установили на улице Республиканской, 73, Тихой, 29 и проспекте Крутой, 29. Набрать воды можно на насосной станции в Южном поселке на улице Рабочей, 9а.

С 21 по 23 мая питьевую воду будут привозить по графику.

Как написал в своих соцсетях глава Воткинска Алексей Заметаев, к утру 21 мая воды в системе не будет, она начнёт поступать только в ночь на 22 мая, но будет сильно хлорированной. По этой причине использовать ее можно только для технических нужд. «Рекомендую на какое-то время открыть краны, чтобы продезинфицировать в том числе внутренние сети», - добавил Заметаев. Вечером 23 мая вода станет пригодной для питья.

С проблемой водоснабжения жители Воткинска сталкиваются не в первый раз. В настоящее время износ сооружений составляет 70-75%. В паводок оборудование не способно работать с нагрузкой, при работе очистных сооружений в холодной воде плохо идет процесс коагуляции. От этого страдает население.

В 2021 году начнется реализация трехлетней программы МУП «Водоканал», в рамках которой запланирована реконструкция сетей и канализационного коллектора. Также планируется строительство коллектора от микрорайона «Сельхозхимия» через реку Вотка в районе улицы Декабристов и улицы Цеховая, а также сооружений от улицы Тихая до КНС №2.

Предприятие вложит в ремонт и строительство 158 млн рублей.

В начале 2020 года в Воткинске решили проблему некачественного водоснабжения в Привокзальном районе в весенне-летний период. Летом около двухсот домов города также отключали от холодной воды из-за аварии на водопроводе.