Тариф на холодную воду в Воткинске вырастет на 40%

При этом цены на коммуналку в городе всё равно ниже, чем в Сарапуле и Глазове.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске с 1 июля изменятся тарифы на холодную воду и водоотведение. Об этом сообщил глава города Алексей Заметаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Холодная вода подорожает на 40%, а водоотведение на 50%. Таким образом жители города будут платить 33 рубля 52 копейки и 25 рублей 76 копеек за кубометр соответственно.

Повышение цен связано с инвестиционной программой, которую реализует городской водоканал. Её применение было необходимо из-за высокого износа коммунальных систем: водопровод изношен более чем на 75%, а канализация — более чем на 70%. Средний возраст сетей превышает 40 лет.

«Ряд удалённых районов города до настоящего времени не связан с основной системой. Их дальнейшее развитие невозможно без интеграции в основную систему», — сказал Заметаев. При этом, по его словам, несмотря на повышение, цены на коммунальные услуги в Воткинске всё равно остаются ниже, чем в Сарапуле и Глазове.

Напомним, что в мае практически весь город остался без холодной воды.

В 2021 году начнется реализация трехлетней программы МУП «Водоканал», в рамках которой запланирована реконструкция сетей и канализационного коллектора. Также планируется строительство коллектора от микрорайона «Сельхозхимия» через реку Вотка в районе улицы Декабристов и улицы Цеховая, а также сооружений от улицы Тихая до КНС № 2.

Предприятие вложит в ремонт и строительство 158 млн рублей.