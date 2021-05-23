В Воткинске восстановили холодное водоснабжение

Его отключали для проведения аварийных работ.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске восстановили водоснабжение. Об этом сообщил глава города Алексей Заметаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что отключение воды в Воткинске произошло 20 мая из-за аварийных работ по замене запорной трубы диаметром 800 мм. Она сломалась в результате движения грунта в период таяния снега. Поскольку проблему нужно решать быстро, единственным выходом на тот момент было отключить водоснабжение по всему городу. Воду горожанам привозили по графику. Также на некоторых адресах работали водозаборные колонки.

22 мая подача воды начала постепенно возобновляться, однако она была сильно хлорированная. Её использование было возможно только для технических нужд.

Отметим, что износ системы водоснабжения Воткинска составляет 70-75%.