В марте в Удмуртии подорожали овощи, но подешевели некоторые фрукты

Также в цене прибавили крупы.

Ижевск. Удмуртия. В марте в Удмуртии подорожали овощи и крупы, но подешевели некоторые фрукты. Об этом сообщается в исследовании на сайте Минэкономики Удмуртской Республики.

Так, прирост цен на морковь составил 22,6%, на капусту – 15,6%, картофель – 14%. На 3,1% стал дороже горох, рис - на 2,5%, а также гречка, пшено и геркулес. Куриные яйца прибавили в цене на 6,6%.

В то же время из продовольственных товаров снизились цены на апельсины на 6,7%, на груши - 5,6%, виноград – 3,4%. Из овощей сильнее всего упали цены на огурцы - 27,9%, стали дешевле на 7,3% помидоры.

Из непродовольственных товаров бензин в среднем подорожал на 1,03%, отечественные сигареты - на 1,69%.

Из бытовой химии рост наблюдается в сегменте гелей для душа – 6,46%, шампуней – 5,82%, стирального порошка - 1,09%.

Прибавили в цене также полисы ОСАГО и КАСКО – 3,96% и 2,1% соответственно.

Индекс потребительских цен в Удмуртии в первые три месяца 2021 года составил 105,74% к аналогичному периоду 2020 года.