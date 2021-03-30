Удмуртия погасила 131,5 млн рублей по купону десятилетних облигаций

Ставка купона составила 10,55% годовых.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия выплатила 131,5 млн рублей по 17 купону облигаций второй серии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на республиканский Минфин.

На одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей выплачено 26,3 рубля по ставке купона 10,55% годовых.

Ценные бумаги второй серии объёмом 5 млрд рублей были размещены республикой в сентябре 2016 года сроком на 10 лет. Они имеют 39 купонных периодов, ставка каждого из них — 10,55% годовых.

Кроме того, Удмуртия выплатила 15,96 рублей для погашения 1 купона 5-летних облигаций восьмой серии. Ставка составила 6,4% годовых.

Ещё одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей Удмуртия разместила в конце декабря 2020 года. Номинальный объём выпуска — 10 млрд рублей. «Интерфакс» отмечает, что таким образом республика получила возможность в 2021 году привлечь заимствования в пределах суммарного объема.

На 2021 год доходы бюджета утверждены в размере 86,7 млрд рублей, расходы – 90,4 млрд рублей. Дефицит составил 3,7 млрд рублей.

Кроме того, госдолг Удмуртии на 1 марта составил 63,6 млрд рублей, из которых 5 млрд рублей составляют облигации.