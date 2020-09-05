В регионе особенно подорожал сахар.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подсчитали стоимость продуктов для сезонной консервации. Об этом сообщает ГТРК «Удмуртия» со ссылкой на Удмуртстат.

При расчете учитывались магазинные помидоры, огурцы, соль и сахар. В стоимость не вошли стеклянная тара и крышки.

Так, при покупке овощей в магазине за одну литровую банку огурцов жителям региона придется отдать 109 рублей, за банку томатов – 115 рублей. Аналог из выращенных дома овощей будет стоит в 3 раза дешевле. Домашняя квашенная капуста обойдется в 27 рублей. При закупке капусты в торговых точках это выйдет в 2 раза дороже.

В 2020 году в Удмуртии особенно подорожал сахар. Его стоимость выросла на 10% до почти 40 рублей за килограмм.