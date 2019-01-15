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Госдолг Удмуртии за год сократился почти на 2 млрд рублей

17:01, 15 января, 2019
Диана Ворончихина
17:01, 15 января, 2019
Диана Ворончихина
92
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#госдолг\n#деньги\n#финансы и деньги\n#долг
Фото: susanin.news
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По данным на 1 января 2019 года, он составил 47 млрд 14 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Государственный долг Удмуртии за год сократился на 1 млрд 926 млн рублей. По данным министерства финансов республики, на 1 января 2019 года его сумма составляет 47 млрд 14 млн рублей. В начале 2018 года это цифра была 48 млрд 940 млн рублей.

Изменилась и структура госдолга. По сравнению с прошедшим годом сумма кредитов из федерального бюджета уменьшилась на 971, 7 млн рублей и составила 20 млрд 464,2 млн рублей – это 44% от общей суммы. Банковские кредиты сократились на 150 млн рублей – 18 млрд 350 млн рублей (39%). Объём обязательств региона по гособлигациям стал меньше на 800 млн и составил 8,2 млрд рублей.

 

17:01, 15 января, 2019
Диана Ворончихина
92
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#госдолг\n#деньги\n#финансы и деньги\n#долг

 

 

 


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