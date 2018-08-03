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Инфляция в Удмуртии в июне снизилась до 1,4%

10:38, 03 августа, 2018
Диана Ворончихина
10:38, 03 августа, 2018
Диана Ворончихина
850
0
#Ижевск\n#инфляция\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
Фото: pixabay.com
850
0

Основное влияние на этот показатель оказали цена на продовольственные товары, которые за год упали на 1% и более.

Ижевск. Удмуртия. Инфляция в июне 2018 года в Удмуртии составила 1,4%, что на 0,2% меньше, чем месяцем ранее, и ниже уровня инфляции в Поволжье (2,2%) и в целом по России (2,3%). Об этом сообщает пресс-служба отделения Национального банка по республике Волго-Вятского главного управления ЦБ России.

Цены на продовольственные товары за год снизились на 1% и более. Существенно подешевели чеснок (на 38,3%), картофель (на 34,2%), гречка (на 32,9%), капуста белокочанная (на 31,6%), лук (на 31,4%), горох и фасоль (на 28,6%), виноград (на 13,1%), бананы (на 12,6%).

Годовой рост цен на непродовольственные товары в июне ускорился до 1,7%. Так, как и в мае, подорожал бензин и дизельное топливо - на 11% в годовом выражении. Также в цене выросли мебель (на 4,6%), парфюмерия и косметика (на 4,6%). На 1,3% снизились цены на подержанные иномарки, на 8% подешевели кухонные плиты, на 14,2% - женские туфли из натуральной кожи.

По сравнению с июнем 2017 года ускорение инфляции наблюдалось в сфере услуг. Так, обед в ресторане подорожал на 11,9%, в столовой или кафе - на 8,5%. На 7,6% выросла цена туристических услуг. При этом на 16,7% подешевело обслуживание банковских карт и на 6,6% снизилась стоимость пользования потребительским кредитом.

10:38, 03 августа, 2018
Диана Ворончихина
850
0
#Ижевск\n#инфляция\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги

 

 

 


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