Более 6 млн рублей получит Удмуртия на развитие национальной политики

Всего субсидии направят в 69 регионов страны.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия получит из федерального бюджета 6 млн 237 тыс. рублей на развитие национальной политики в 2019 году. Соответствующий протокол опубликован на сайте Федерального агентства по делам национальностей.

В конкурсе по поддержке региональных программ в сфере национальностей участвовало 79 регионов России. По итогам, субсидии получили 69 субъектов.

Общий размер выделенных из бюджета средств составил более 329 млн рублей.

Наибольшую сумму на укрепление народного единства и этнокультурное развитие получат Башкортостан – 16 694,7 тыс. рублей, Дагестан – 13 736,4 тыс. рублей и Северная Осетия – 12 401,7 тыс. рублей.

Самую маленькую субсидию направят в Ненецкий автономный округ – около 730 тыс. рублей.