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      Цены в Удмуртии за первое полугодие увеличились на 1,9%

      16:08, 02 июля, 2017
      16:08, 02 июля, 2017
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      #инфляция\n#тарифы и цены\n#Удмуртия
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      В июне цены в республике выросли в среднем на 0,6%.

      Ижевск. Удмуртия. Цены на товары и услуги в Удмуртии по итогам первого полугодия выросли на 1,9%. Как сообщает Удмуртстат, июне индекс потребительских цен по отношению к маю составил 0,6%.

      За шесть месяцев на 4,68% подорожал алкоголь, на 2,87% - продовольственные товары, 1,59% - непродовольственные товары, 0,69% - услуги.

      В июне по сравнению с маем существенно выросли цены на овощи: картофель (+35% до 46,96 рублей за 1 кг), белокочанная капуста (+96% до 55,71 рублей), свекла (+42% до 39,56 рублей), морковь (+34% до 46,87 рублей). При этом подешевели популярные летом помидоры (-21,65% до 98,98 рублей за 1 кг) и огурцы (-23,61% до 66,31 рублей).

      16:08, 02 июля, 2017
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      #инфляция\n#тарифы и цены\n#Удмуртия

       

       

       

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