Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид ИРЗ для жизни Лонгрид Первый спутниковый снимок Ижевска Лонгрид

Суд заканчивает допрашивать свидетелей по делу экс-главы Ижевска Олега Бекмеметьева

14:12, 17 декабря, 2025
Суд заканчивает допрашивать свидетелей по делу экс-главы Ижевска Олега Бекмеметьева
14:12, 17 декабря, 2025
1099
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Башкортостан\n#суд\n#Олег Бекмеметьев
Источник фото: ИА «Сусанин»
1099
0

17 декабря по ВКС показания даёт действующий градоначальник Дмитрий Чистяков.

Нефтекамск. Республика Башкортостан. В среду, 17 декабря, суд приступил к последним допросам свидетелей по делу экс-главы Ижевска Олега Бекмеметьева. Об этом «Сусанину» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

В декабре 2024 года сообщалось, что уголовное дело будет рассматривать Нефтекамский городской суд. В июне 2025 года начались допросы. За прошедшее время свои показания дали родственники Олега Николаевича, чиновники, сотрудники администрации Ижевска. Так, за трибуной стояли: бывший премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов (ныне — проректор Президентской академии (РАНХиГС), депутат Гордумы Ижевска Марина Нужина, бывший замглавы Ижевска по ЖКХ и строительству Владимир Гуляев и др.

17 декабря по ВКС в Первомайском районном суде Ижевска показания даёт действующий градоначальник Дмитрий Чистяков. 

Напомним, в конце мая 2023 года Олег Николаевич подал в отставку. В июле того же года стало известно о его задержании в ижевском аэропорту. Бекмеметьеву было предъявлено обвинение по двум эпизодам статьи «Злоупотребление должностными полномочиями».

Вместе с экс-главой по делу проходят бывший прокурор Октябрьского района Ижевска Николай Пушин и гендиректор ООО «Ресурс», фактический руководитель ООО «Специализированный застройщик "Ухтомского один"» Олег Бушмакин

В настоящее время Олег Бекмеметьев остаётся под стражей — в СИЗО Дюртюлинского района. Ещё в марте 2024 года подсудимый заявлял, как на его здоровье отразилось нахождение под арестом. 

Свою вину он не признает.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

14:12, 17 декабря, 2025
1099
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Башкортостан\n#суд\n#Олег Бекмеметьев