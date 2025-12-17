Нефтекамск. Республика Башкортостан. В среду, 17 декабря, суд приступил к последним допросам свидетелей по делу экс-главы Ижевска Олега Бекмеметьева. Об этом «Сусанину» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

В декабре 2024 года сообщалось, что уголовное дело будет рассматривать Нефтекамский городской суд. В июне 2025 года начались допросы. За прошедшее время свои показания дали родственники Олега Николаевича, чиновники, сотрудники администрации Ижевска. Так, за трибуной стояли: бывший премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов (ныне — проректор Президентской академии (РАНХиГС), депутат Гордумы Ижевска Марина Нужина, бывший замглавы Ижевска по ЖКХ и строительству Владимир Гуляев и др.

17 декабря по ВКС в Первомайском районном суде Ижевска показания даёт действующий градоначальник Дмитрий Чистяков.

Напомним, в конце мая 2023 года Олег Николаевич подал в отставку. В июле того же года стало известно о его задержании в ижевском аэропорту. Бекмеметьеву было предъявлено обвинение по двум эпизодам статьи «Злоупотребление должностными полномочиями».

Вместе с экс-главой по делу проходят бывший прокурор Октябрьского района Ижевска Николай Пушин и гендиректор ООО «Ресурс», фактический руководитель ООО «Специализированный застройщик "Ухтомского один"» Олег Бушмакин.

В настоящее время Олег Бекмеметьев остаётся под стражей — в СИЗО Дюртюлинского района. Ещё в марте 2024 года подсудимый заявлял, как на его здоровье отразилось нахождение под арестом.

Свою вину он не признает.