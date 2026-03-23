Экс-главе Ижевска Олегу Бекмеметьеву вынесли приговор

15:29, 23 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Ижевск\n#Олег Бекмеметьев\n#дело Бекмеметьева
Источник фото: администрация Ижевска
Ему назначили пять лет колонии общего режима.

Нефтекамск. Башкортостан. Нефтекамский городской суд отправил бывшего главу Ижевска Олега Бекмеметьева в колонию общего режима на пять лет, сообщили в «Ъ-Удмуртия». Вердикт огласили в зале суда в понедельник, 23 марта.

Напомним, задержали Олега Николаевича 5 июля 2023 года в аэропорту Ижевска. Судебный процесс начался в январе 2025 года. Его обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями. 

Также на скамье подсудимых оказались ещё двое — бывший прокурор Октябрьского района Ижевска Николай Пушин, который проходил по делу пособником; бизнесмен-застройщик Олег Бушмакин, который проходил как подстрекатель. Все они заявляли о своей полной невиновности. Несмотря на это, Пушин и Бушмакин получили по два года лишения свободы. 

С последним словом бывший градоначальник Глазова и Ижевска выступил 5 февраля 2026 года. Для принятия решения суду потребовалось полтора месяца.

В результате суд признал бывшего главу столицы Удмуртии виновным и назначил пять лет лишения свободы в колонии общего режима. 

«Экс-мэр признан виновным в незаконной передаче муниципального участка площадью 1,9 тыс. кв. м местному застройщику «Ухтомского один» без проведения торгов, а также в незаконном изменении вида разрешенного использования участка (ВРИ) в пригороде Ижевска, где в дальнейшем был возведен коттеджный поселок «Найди», — сообщили в  «Ъ-Удмуртия».

Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Отметим, что противоправная деятельность фигурантов была пресечена и расследована
сотрудниками УФСБ России по Удмуртии совместно с СУ СК России по УР.

Напомним, взлёту и падению Олега Бекмеметьева «Сусанин» посвятил обширный материал.

