Москва. Экс-премьер-министр Удмуртии Ярослав Семёнов назначен проректором Президентской академии (РАНХиГС). Информация опубликована на сайте академии.

Как сообщает ТГ-канал «LIFE 18», Ярослав Семёнов займётся вопросами инфраструктуры, модернизации учебных корпусов и общежитий.

Напомним, председатель правительства Удмуртии сложил свои полномочия 17 июля 2024 года. Тогда же он объявил о переходе в «Публично-правовую компанию «Военно-строительная компания».