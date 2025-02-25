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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Экс-руководитель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов стал проректором РАНХиГС

09:31, 25 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Экс-руководитель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов стал проректором РАНХиГС
09:31, 25 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
197
0
#Удмуртия\n#Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ\n#назначения
Источник фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Он будет заниматься вопросами модернизации учебных корпусов и общежитий.

Москва. Экс-премьер-министр Удмуртии Ярослав Семёнов назначен проректором Президентской академии (РАНХиГС). Информация опубликована на сайте академии.

Как сообщает ТГ-канал «LIFE 18», Ярослав Семёнов займётся вопросами инфраструктуры, модернизации учебных корпусов и общежитий.

Напомним, председатель правительства Удмуртии сложил свои полномочия 17 июля 2024 года. Тогда же он объявил о переходе в «Публично-правовую компанию «Военно-строительная компания». 

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09:31, 25 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
197
0
#Удмуртия\n#Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ\n#назначения