«Наш подзащитный невиновен»: адвокат экс-главы Ижевска Олега Бекмеметьева намерен обжаловать приговор

20:06, 23 марта, 2026
Максим Александров
#Ижевск
#Олег Бекмеметьев
#дело Бекмеметьеа
Источник фото: ИА «Сусанин»
Пока Олег Николаевич будет находиться в СИЗО Дюртюлей.

Нефтекамск. Башкортостан. Защита бывшего главы Ижевска Олега Бекмеметьева назвала приговор необоснованным и несправедливым. 

«Наш подзащитный невиновен, и любой иной вывод является искажением фактических обстоятельств дела и попранием закона. В ближайшее время будет решен вопрос о подаче апелляционной жалобы. Защита продолжит настойчиво добиваться в судах проверочных инстанций полного оправдания Олега Николаевича в связи с отсутствием в его действиях состава преступления», — рассказал «Сусанину» адвокат Дмитрий Походин.

Он отметил, что до рассмотрения жалобы Верховным Судом Башкортостана Бекмеметьев останется в СИЗО в Дюртюлях.

Напомним, 23 марта Нефтекамский городской суд огласил приговор бывшему мэру — пять лет колонии общего режима. А взлёту и падению Олега Бекмеметьева «Сусанин» посвятил обширный материал.

Ранее мы писали, что адвокаты экс-прокурора Октябрьского района Ижевска Николая Пушина и бизнесмена Олега Бушмакина, которые фигурировали в деле бывшего главы, также не согласны с приговором.

