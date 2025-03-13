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Пешеход в Ижевске попал на остановке под колёса троллейбуса

12:15, 13 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Пешеход в Ижевске попал на остановке под колёса троллейбуса
12:15, 13 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Ижевск\n#ДТП
Источник фото: ГАИ УР
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Пострадавший выжил, но был доставлен в больницу.

Ижевск. Удмуртия. Троллейбус в Ижевске наехал на пешехода. Об этом сообщает ГАИ Удмуртии.

Авария произошла 12 марта около 15:50 напротив дома по ул. Клубной, 44. Дама-водитель рейсового троллейбуса при движении от остановки общественного транспорта «Улица Селтинская» наехала на пешехода — 57-летнего мужчину.

По предварительной информации, он поскользнулся и упал на проезжую часть. В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в медучреждение.

В Госавтоинспекции пешеходам напомнили, что в период межсезонья зачастую на дорогах появляется гололедица, поэтому стоит проявлять осторожность и находиться на остановочных комплексах на безопасном расстоянии от общественного транспорта.

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12:15, 13 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
180
0
#Ижевск\n#ДТП