Ижевск. Удмуртия. Троллейбус в Ижевске наехал на пешехода. Об этом сообщает ГАИ Удмуртии.

Авария произошла 12 марта около 15:50 напротив дома по ул. Клубной, 44. Дама-водитель рейсового троллейбуса при движении от остановки общественного транспорта «Улица Селтинская» наехала на пешехода — 57-летнего мужчину.

По предварительной информации, он поскользнулся и упал на проезжую часть. В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в медучреждение.

В Госавтоинспекции пешеходам напомнили, что в период межсезонья зачастую на дорогах появляется гололедица, поэтому стоит проявлять осторожность и находиться на остановочных комплексах на безопасном расстоянии от общественного транспорта.