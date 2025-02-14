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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Гружённый лесовоз опрокинулся на трассе в Удмуртии

15:27, 14 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Гружённый лесовоз опрокинулся на трассе в Удмуртии
15:27, 14 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
129
0
#Удмуртия\n#происшествия\n#ДТП\n#Вавожский район
Источник фото: пресс-служба Государственной противопожарной службы Удмуртии
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На участке действует реверсивное движение.

Вавож Удмуртия. Гружённый лесовоз опрокинулся на трассе в Вавожском районе Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба Государственной противопожарной службы республики.

Авария произошла 14 февраля около 12:30. На 44 км автодороги «Можга – Вавож» не доезжая 3 км до села, опрокинулся «КамАЗ» в составе полуприцепа. Брёвна раскатились по проезжей части, заблокировав проезд.

Водитель грузового автомобиля от госпитализации отказался.

По прибытии сотрудники Государственной противопожарной службы Удмуртии отключили АКБ в грузовике и вместе с работниками СПК «Удмуртия» частично освободили проезжую часть. На аварийном участке действует реверсивное движение.

Причина и обстоятельства ДТП устанавливаются.

15:27, 14 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
129
0
#Удмуртия\n#происшествия\n#ДТП\n#Вавожский район