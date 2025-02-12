Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Симба, Алекс и Диего: львы на арене Цирка Удмуртии Лонгрид Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид

Смоленские поисковики ищут родных пропавшего в годы Великой Отечественной войны солдата из Удмуртии

10:20, 12 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Смоленские поисковики ищут родных пропавшего в годы Великой Отечественной войны солдата из Удмуртии
10:20, 12 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
241
0
#Смоленская область\n#Вавожский район\n#Великая Отечественная Война\n#поиск пропавших людей
Источник фото: https://vk.com/club93616371
241
0

Речь идёт об уроженце Вавожского района Иване Бортникове.

Смоленск. Смоленская область. В Удмуртии ищут родственников солдата Великой Отечественной войны из Вавожского района, останки которого нашли на Смоленщине. Об этом сообщает группа «ВКонтакте» «Поисковый отряд «Ярцево».

Речь идёт об Иване Алексеевиче Бортникове — он родился в 1905 году в деревне Новые-Вари Вавожского района. По информации из архива, мужчина был призван в армию 28 августа 1941 года, а 6 сентября того же года он пропал без вести.

«Если вы обладаете сведениями о Бортниковых из указанного региона или знаете людей, которые могли бы быть его родственниками, пожалуйста, свяжитесь с нами. Помогите сохранить память о тех, кто боролся за нашу свободу. Вы можете стать частью великого дела, которое объединяет поколения и укрепляет наше единство», — написали в поисковом сообществе.

Поиски начались после обнаружения в Смоленской области медальона пропавшего солдата.

10:20, 12 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
241
0
#Смоленская область\n#Вавожский район\n#Великая Отечественная Война\n#поиск пропавших людей