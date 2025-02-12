Смоленск. Смоленская область. В Удмуртии ищут родственников солдата Великой Отечественной войны из Вавожского района, останки которого нашли на Смоленщине. Об этом сообщает группа «ВКонтакте» «Поисковый отряд «Ярцево».

Речь идёт об Иване Алексеевиче Бортникове — он родился в 1905 году в деревне Новые-Вари Вавожского района. По информации из архива, мужчина был призван в армию 28 августа 1941 года, а 6 сентября того же года он пропал без вести.

«Если вы обладаете сведениями о Бортниковых из указанного региона или знаете людей, которые могли бы быть его родственниками, пожалуйста, свяжитесь с нами. Помогите сохранить память о тех, кто боролся за нашу свободу. Вы можете стать частью великого дела, которое объединяет поколения и укрепляет наше единство», — написали в поисковом сообществе.

Поиски начались после обнаружения в Смоленской области медальона пропавшего солдата.