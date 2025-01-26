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В новом составе Вавожского райсовета в Удмуртии количество депутатов уменьшится до 20 человек

12:30, 26 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
В новом составе Вавожского райсовета в Удмуртии количество депутатов уменьшится до 20 человек
12:30, 26 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
86
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#Вавожский район\n#Избирательная комиссия Удмуртии
Источник фото: Яндекс Карты
86
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Территориальной избирательной комиссии предстоит разработать новую схему округов.

Вавож. Удмуртия. На выборах в 2026 году жители Вавожского района Удмуртии будут избирать 20 депутатов райсовета. Об этом сообщила Избирательная комиссия республики.

«При смешанной избирательной системе количество депутатов уменьшится с 28 до 20. 23 января 2025 года такое решение принял Совет депутатов Вавожского района: за внесение изменений в Устав проголосовали 19 из 25 присутствующих», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас ТИК Вавожского района работает над схемой избирательных округов, которую депутаты утвердят на одном из очередных заседаний.

По данным на 1 января 2025 года, в Вавожском районе Удмуртии зарегистрировано 12 256 избирателей. За полгода число избирателей уменьшилось на 64 человека.

12:30, 26 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
86
0
#Вавожский район\n#Избирательная комиссия Удмуртии