Вавож. Удмуртия. Глава Вавожского района Удмуртии предложил открыто обсудить места, которые можно выделить для любителей езды на питбайках. Об этом Сергей Зорин написал на своей странице в соцсетях.

«Дорогие питбайкеры! Получаю много жалоб в личные сообщения о том, что громкий шум моторов питбайков мешает нашим жителям отдыхать в вечернее время суток. Среди нас живут семьи с маленькими детьми, чей сон чутко оберегается, а также люди старшего возраста, нуждающиеся в тишине и отдыхе. Неоднократно обращались и водители нашего района, сообщая о безалаберном поведении подростков на дорогах общего пользования, создавая тем самым аварийные ситуации для автотранспорта», — рассказал глава района.

Он напомнил, что питбайк — специальный спортивный мотоцикл для езды по пересечённой местности. Передвигаться по дорогам общего пользования, а также по обочинам и тротуарам на нём запрещено.

«Друзья, обращаюсь к вам с убедительной просьбой воздержаться от поездок на мотоциклах по улицам, обочинам нашего района, тротуарам, детским и спортивным площадкам, в том числе на лыжероллерной трассе села Вавож. Особую тревогу вызывают дети, которым питбайки покупают сами родители. Я не имею ничего против вашего увлечения, но предлагаю кататься на трассах за пределами села, давайте вместе обсудим, где это можно сделать безопасно, без вреда для окружающих», — призвал Сергей Зорин.

Также он рекомендовал не пренебрегать средствами защиты и правилами дорожного движения, проявлять повышенное внимание к дорожным знакам и разметке, соблюдать установленный скоростной режим.