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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии на дороге «Вавож – Можга» появился весовой контроль большегрузов

17:08, 04 апреля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии на дороге «Вавож – Можга» появился весовой контроль большегрузов
17:08, 04 апреля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
35
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#Удмуртия\n#Вавож\n#Вавожский район\n#Можга\n#дорога\n#грузовики
Источник фото: администрация Вавожского района
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Эта мера призвана сохранить дороги от разрушения.

Вавож. Удмуртия. В Удмуртии на трассе «Вавож – Можга» заработал весовой контроль за большегрузным транспортом. Об этом сообщают в администрации Вавожского района.

Это необходимо для того, чтобы сохранить целостность дорожного полотна во время неблагоприятных погодных условиях.

«Запрет на движение транспорта массой свыше 6 тонн на ось будет действовать во время высокой влажности в грунте на трассах с гравийным и переходным типом покрытия», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ограничения не распространяются на автобусы и транспорт, который перевозит продукты, лекарства, животных и корма для животных, а также топливо, сельхозтехнику, семена и удобрения.

Напомним, в Удмуртии с 1 апреля вступили в силу ограничения для движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. Также в Ижевске с 20 марта временно ограничили движение грузовиков по дорогам общего пользования.

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17:08, 04 апреля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
35
0
#Удмуртия\n#Вавож\n#Вавожский район\n#Можга\n#дорога\n#грузовики