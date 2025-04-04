Вавож. Удмуртия. В Удмуртии на трассе «Вавож – Можга» заработал весовой контроль за большегрузным транспортом. Об этом сообщают в администрации Вавожского района.

Это необходимо для того, чтобы сохранить целостность дорожного полотна во время неблагоприятных погодных условиях.

«Запрет на движение транспорта массой свыше 6 тонн на ось будет действовать во время высокой влажности в грунте на трассах с гравийным и переходным типом покрытия», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ограничения не распространяются на автобусы и транспорт, который перевозит продукты, лекарства, животных и корма для животных, а также топливо, сельхозтехнику, семена и удобрения.

Напомним, в Удмуртии с 1 апреля вступили в силу ограничения для движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. Также в Ижевске с 20 марта временно ограничили движение грузовиков по дорогам общего пользования.