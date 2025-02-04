Вавож. Вавожский район. Пробы из реки Ува в Вавожском районе Удмуртии отправили на анализ. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Минприроды.

После появления информации о загрязнении на место выехали сотрудники ведомства. Взятые пробы проходят анализ в лаборатории.

Ранее в отобранных пробах было обнаружено превышение загрязняющих веществ. В адрес ООО «Ува-молоко» и МУ «ЦКО» сотрудники экологического контроля Минприроды Удмуртии внесли предостережения о недопущении нарушений.