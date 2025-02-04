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Пробы из реки Ува в Вавожском районе Удмуртии отправили на анализ

11:33, 04 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Пробы из реки Ува в Вавожском районе Удмуртии отправили на анализ
11:33, 04 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
209
0
#Удмуртия\n#Вавожский район\n#реки\n#Минприроды Удмуртии
Источник фото: vk.com (ВАВОЖСКИЙ КОЛХОЗНИК)
209
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Ранее в реке уже выявляли превышение загрязняющих веществ.

Вавож. Вавожский район. Пробы из реки Ува в Вавожском районе Удмуртии отправили на анализ. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Минприроды.

После появления информации о загрязнении на место выехали сотрудники ведомства. Взятые пробы проходят анализ в лаборатории.

Ранее в отобранных пробах было обнаружено превышение загрязняющих веществ. В адрес ООО «Ува-молоко» и МУ «ЦКО» сотрудники экологического контроля Минприроды Удмуртии внесли предостережения о недопущении нарушений.

11:33, 04 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
209
0
#Удмуртия\n#Вавожский район\n#реки\n#Минприроды Удмуртии