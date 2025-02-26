Вавож. Удмуртия. В Вавожском районе Удмуртии нашли подрядчика на отлов безнадзорных животных. Об этом сообщил глава района Сергей Зорин в прямом эфире.

«На прошлой неделе мы заключили договор с подрядной организацией по отлову бездомных животных. Договор заключен на 26 собак общей суммой более 300 тыс. рублей. В прошлом году эта сумма была 350 тыс. по году», – отметил Сергей Зорин.

Он добавил, что это лишь первый этап. При необходимости и наличии сэкономленных денег муниципалитет заключит повторный договор.

Выделенная сумма пойдет на отлов, стерилизацию, вакцинацию и содержание бездомных животных.

Также Сергей Зорин призвал жителей района к ответственному отношению к содержанию животных. Выгул домашних питомцев должен проводиться с ошейником и намордником, а нарушителям грозит административная ответственность.