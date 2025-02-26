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В Вавожском районе Удмуртии нашли подрядчика на отлов безнадзорных животных

15:15, 26 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
В Вавожском районе Удмуртии нашли подрядчика на отлов безнадзорных животных
15:15, 26 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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0
#Вавожский район\n#буздомные животные\n#Удмуртия
Источник фото: unsplash.com (Adrian Fleur)
127
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На первом этапе из бюджета выделили 300 тыс. рублей.

Вавож. Удмуртия. В Вавожском районе Удмуртии нашли подрядчика на отлов безнадзорных животных. Об этом сообщил глава района Сергей Зорин в прямом эфире.

«На прошлой неделе мы заключили договор с подрядной организацией по отлову бездомных животных. Договор заключен на 26 собак общей суммой более 300 тыс. рублей. В прошлом году эта сумма была 350 тыс. по году», – отметил Сергей Зорин.

Он добавил, что это лишь первый этап. При необходимости и наличии сэкономленных денег муниципалитет заключит повторный договор.

Выделенная сумма пойдет на отлов, стерилизацию, вакцинацию и содержание бездомных животных.

Также Сергей Зорин призвал жителей района к ответственному отношению к содержанию животных. Выгул домашних питомцев должен проводиться с ошейником и намордником, а нарушителям грозит административная ответственность.

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15:15, 26 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
127
0
#Вавожский район\n#буздомные животные\n#Удмуртия