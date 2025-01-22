В Удмуртии педофила обвиняют в сексуальном насилии над двумя девочками 

Каракулино. Удмуртия. Педофила из Каракулинского района обвинили в сексуальном насилии над двумя девочками. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры республики.

По версии следствия, обвиняемый весной 2021 года и в новогоднюю ночь на 2022 год совершил действия сексуального характера в отношении 11-летней родственницы своей супруги, а летом 2024 года в отношении этой же девочки он совершил развратные действия. Помимо этого, имея судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, летом 2024 года мужчина совершил сексуальное насилие над знакомой несовершеннолетней девочкой.

Комплексная судебная экспертиза обнаружила у обвиняемого психическое расстройство в виде сексуального предпочтения в форме педофилии.

Мужчина находится под стражей, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Дело рассмотрят в Верховном суде Удмуртии.