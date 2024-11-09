Пожарные потушили возгорание дома на базе отдыха в Воткинском районе

Воткинск. Удмуртия. В гостевом домике на базе отдыха в Воткинском районе произошёл пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Инцидент случился днём 8 ноября в одном из сёл Воткинского района. Чтобы предотвратить замерзание воды, управляющая включила на территории базы водонагревательный кабель. Через некоторое время она заметила густой дым, который валил из-под одного дома. Вместе с коллегой они начали тушить возгорание огнетушителем, водой и песком, но не справились и вызвали пожарных.

Отмечается, что на момент пожара в гостевом доме не было посетителей.

Спасатели ликвидировали возгорание на площади 3,5 кв. м. Огонь уничтожил напольное покрытие и внутреннюю отделку помещения. Причина пожара устанавливается.

Жителям Удмуртии напоминают, что при обнаружении возгорания нужно сразу звонить по номеру 101. Тушить пожар подручными средствами можно только в том случае, когда своей жизни ничего не угрожает.

Напомним, что 27 октября на одной из баз отдыха в Завьяловском районе загорелся гостевой дом. Причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печи в бане.