На базе отдыха в Завьяловском районе сгорел гостевой дом

Завьялово. Удмуртия. На одной из баз отдыха в Завьяловском районе сгорел гостевой дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

27 октября четыре друга отдыхали в доме. Они истопили баню, а вечером легли спать. Один из них проснулся и увидел задымление. Молодые люди успели выбежать из помещения. О возгорании компания сообщила администратору, который вызвал пожарных.

Огонь уничтожил домик и имущество на площади 70 кв. м. Причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печи в бане.