Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Чем живёт современная библиотека Лонгрид В Удмуртии запустили крупнейший в регионе комплекс сортировки отходов Лонгрид «Ижсинтез-Химпром» - синтез чистоты и здоровья Лонгрид

На базе отдыха в Завьяловском районе сгорел гостевой дом

11:02, 28 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
На базе отдыха в Завьяловском районе сгорел гостевой дом
11:02, 28 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
112
0
#Завьяловский район\n#баня\n#пожары
Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
112
0

Причиной пожара называют нарушение правил эксплуатации банной печи.

Завьялово. Удмуртия. На одной из баз отдыха в Завьяловском районе сгорел гостевой дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

27 октября четыре друга отдыхали в доме. Они истопили баню, а вечером легли спать. Один из них проснулся и увидел задымление. Молодые люди успели выбежать из помещения. О возгорании компания сообщила администратору, который вызвал пожарных.

Огонь уничтожил домик и имущество на площади 70 кв. м. Причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печи в бане. 

11:02, 28 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
112
0
#Завьяловский район\n#баня\n#пожары