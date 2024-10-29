Жители Удмуртии могут сдать оружие на нужды СВО и получить амнистию

За это их освободят от административной ответственности, если она имеется.
Ижевск. Удмуртия. Росгвардия объявила амнистию гражданам, которые решили сдать оружие для использования в зоне СВО. Об этом сообщает Управление Росгвардии по Удмуртии.
Нововведение распространяется на лиц, совершивших правонарушения в области оборота оружия, такие как: несвоевременное обращение для регистрации (перерегистрации) оружия, и которые не повлекли негативных последствий.
Граждан освободят от административной ответственности в случае передачи оружия на нужды спецоперации.
Отмечается, что возможность сдачи оружия закреплена августовскими изменениями законодательства об оружии. Желающие могут подать уведомление о передаче оружия на сайте Росгвардии.