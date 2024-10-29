Жители Удмуртии могут сдать оружие на нужды СВО и получить амнистию

Ижевск. Удмуртия. Росгвардия объявила амнистию гражданам, которые решили сдать оружие для использования в зоне СВО. Об этом сообщает Управление Росгвардии по Удмуртии.

Нововведение распространяется на лиц, совершивших правонарушения в области оборота оружия, такие как: несвоевременное обращение для регистрации (перерегистрации) оружия, и которые не повлекли негативных последствий.

Граждан освободят от административной ответственности в случае передачи оружия на нужды спецоперации.

Отмечается, что возможность сдачи оружия закреплена августовскими изменениями законодательства об оружии. Желающие могут подать уведомление о передаче оружия на сайте Росгвардии.