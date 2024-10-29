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Жители Удмуртии могут сдать оружие на нужды СВО и получить амнистию

15:40, 29 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Жители Удмуртии могут сдать оружие на нужды СВО и получить амнистию
15:40, 29 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
67
0
#Ижевск\n#амнистия\n#Росгвардия\n#СВО
Источник фото: Управление Росгвардии по Удмуртии
67
0

За это их освободят от административной ответственности, если она имеется. 

Ижевск. Удмуртия. Росгвардия объявила амнистию гражданам, которые решили сдать оружие для использования в зоне СВО. Об этом сообщает Управление Росгвардии по Удмуртии.

Нововведение распространяется на лиц, совершивших правонарушения в области оборота оружия, такие как: несвоевременное обращение для регистрации (перерегистрации) оружия, и которые не повлекли негативных последствий. 

Граждан освободят от административной ответственности в случае передачи оружия на нужды спецоперации.

Отмечается, что возможность сдачи оружия закреплена августовскими изменениями законодательства об оружии. Желающие могут подать уведомление о передаче оружия на сайте Росгвардии.

15:40, 29 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
67
0
#Ижевск\n#амнистия\n#Росгвардия\n#СВО