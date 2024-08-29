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В Ижевске под домашний арест отправили подстрекателя должностного лица УФНС

13:20, 29 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
В Ижевске под домашний арест отправили подстрекателя должностного лица УФНС
13:20, 29 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
305
0
#Ижевск\n#налоги\n#ФНС
Фото: Объединённая пресс-служба судов УР
305
0

Сам обвиняемый против этого не возражал.

Ижевск. Удмуртия. Индустриальный райсуд Ижевска рассмотрел ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подстрекателя должностного лица, который длительное время являлся подчинённым обвиняемого по службе в УФНС, к совершению преступления против государственной власти и интересов государственной службы. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

По версии органов следствия, обвиняемый в январе 2024 года склонил замначальника контрольно-аналитического отдела УФНС России по УР путём уговора к предоставлению конфиденциальных сведений одной из коммерческих организаций. Это позволило данной компании избежать доначисления налогов в размере 1,6 млн рублей. 

В судебном заседании обвиняемый и его защитник не возражали против удовлетворения ходатайства следователя.

Суд отправил фигуранта под домашний арест на 2 месяца, по 27 октября 2024 года.

13:20, 29 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
305
0
#Ижевск\n#налоги\n#ФНС