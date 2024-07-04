В Удмуртии задержали замначальника подразделения регионального УФНС

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии задержали замначальника подразделения регионального управления ФНС. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По данным следствия, в январе 2024 года 34-летний обвиняемый с помощью специальных программ получил и передал своему знакомому конфиденциальные сведения о коммерческой организации, благодаря которым фирма избежала доначисления налогов в размере 1,6 млн рублей.

Проведены обыски по месту жительства обвиняемого, его знакомого и в подразделении УФНС. Следователь направил в суд ходатайство о заключении обвиняемого под домашний арест.