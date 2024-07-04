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В Удмуртии задержали замначальника подразделения регионального УФНС

11:29, 04 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Удмуртии задержали замначальника подразделения регионального УФНС
11:29, 04 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
866
0
#Следственный комитет\n#Удмуртия\n#налоги\n#ФНС
Фото: СУ СКР по УР
866
0

По данным следствия, мужчина незаконно помог знакомому избежать дополнительных налоговых начислений.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии задержали замначальника подразделения регионального управления ФНС. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По данным следствия, в январе 2024 года 34-летний обвиняемый с помощью специальных программ получил и передал своему знакомому конфиденциальные сведения о коммерческой организации, благодаря которым фирма избежала доначисления налогов в размере 1,6 млн рублей.

Проведены обыски по месту жительства обвиняемого, его знакомого и в подразделении УФНС. Следователь направил в суд ходатайство о заключении обвиняемого под домашний арест. 

11:29, 04 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
866
0
#Следственный комитет\n#Удмуртия\n#налоги\n#ФНС