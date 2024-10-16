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Оскорбившего судебного пристава ижевчанина оставили в СИЗО

17:46, 16 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Оскорбившего судебного пристава ижевчанина оставили в СИЗО
17:46, 16 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
123
0
#Ижевск\n#оскорбления\n#угрозы\n#суды
Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии
123
0

Помимо этого, по версии следствия, мужчина облил судебного пристава жидкостью с неприятным запахом.

Ижевск. Удмуртия. Суд оставил в СИЗО оскорбившего представителя власти ижевчанина. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

По версии следствия, 17 июля 52-летний обвиняемый находился на придомовой территории в Индустриальном районе Ижевска и высказывал в адрес судебного пристава угрозы и оскорбления. Помимо этого, мужчина облил его жидкостью с неприятным запахом. Напомним, злоумышленника заключили под стражу.

В судебном заседании фигурант не высказал своего мнения по поводу ходатайства о продлении меры пресечения. Его защитник при этом возражал против удовлетворения ходатайства следователя.

С учётом обстоятельств дела и тяжести обвинения, суд оставил обвиняемого под стражей на один месяц, до 20 ноября 2024 года.

17:46, 16 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
123
0
#Ижевск\n#оскорбления\n#угрозы\n#суды