Оскорбившего судебного пристава ижевчанина оставили в СИЗО

Ижевск. Удмуртия. Суд оставил в СИЗО оскорбившего представителя власти ижевчанина. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

По версии следствия, 17 июля 52-летний обвиняемый находился на придомовой территории в Индустриальном районе Ижевска и высказывал в адрес судебного пристава угрозы и оскорбления. Помимо этого, мужчина облил его жидкостью с неприятным запахом. Напомним, злоумышленника заключили под стражу.

В судебном заседании фигурант не высказал своего мнения по поводу ходатайства о продлении меры пресечения. Его защитник при этом возражал против удовлетворения ходатайства следователя.

С учётом обстоятельств дела и тяжести обвинения, суд оставил обвиняемого под стражей на один месяц, до 20 ноября 2024 года.