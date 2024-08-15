За убийство сожительницы и кражу водки житель Ижевска получил срок

Ижевск. Удмуртия. Ижевчанина осудили за убийство сожительницы и грабеж. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Февральским вечером 2024 года 47-летний подсудимый, находясь дома, распивал спиртное вместе с сожительницей. Между парой возник словесный конфликт, в ходе которого мужчина взял нож и ударил клинком в шею потерпевшей. От полученного ранения женщина скончалась на месте.

После убийства обвиняемый отправился в магазин, где взял с прилавка водку и скрылся.

В суде осужденный полностью признал вину в грабеже. С обвинением в убийстве мужчина согласился частично.

Суд отправил подсудимого в колонию строгого режима на девять лет.