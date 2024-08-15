Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид

За убийство сожительницы и кражу водки житель Ижевска получил срок

13:20, 15 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
За убийство сожительницы и кражу водки житель Ижевска получил срок
13:20, 15 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
42
0
#убийство\n#ограбление\n#водка\n#суды
Фото: unsplash.com (Reza Hasannia)
42
0

Мужчина признал вину в убийстве частично.

Ижевск. Удмуртия. Ижевчанина осудили за убийство сожительницы и грабеж. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Февральским вечером 2024 года 47-летний подсудимый, находясь дома, распивал спиртное вместе с сожительницей. Между парой возник словесный конфликт, в ходе которого мужчина взял нож и ударил клинком в шею потерпевшей. От полученного ранения женщина скончалась на месте.

После убийства обвиняемый отправился в магазин, где взял с прилавка водку и скрылся.

В суде осужденный полностью признал вину в грабеже. С обвинением в убийстве мужчина согласился частично.

Суд отправил подсудимого в колонию строгого режима на девять лет.

13:20, 15 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
42
0
#убийство\n#ограбление\n#водка\n#суды