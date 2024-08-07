Восемь «черных» кредиторов выявили в Удмуртии за полгода

Ижевск. Удмуртия. За первое полугодие 2024 года Банк России выявил в Удмуртии восемь нелегальных кредиторов. Об этом сообщает пресс-служба Отделения — Национального банка по Удмуртской Республике Волго-Вятского главного управления Центробанка России.

Большинство из «черных» кредиторов предоставляли займы, скрываясь под видом комиссионной торговли или ломбардной деятельности. Организации выдавали клиентам займы под залог имущества – золота и ювелирных изделий. При этом этих организаций не было в реестре ломбардов.

«Клиенты таких «черных» кредиторов рискуют столкнуться с начислением завышенных процентов или ситуациями, когда лжеломбарды продают заложенное имущество, и вернуть его уже невозможно», — рассказали в Центробанке.

В настоящих ломбардах клиент получает залоговый билет, где прописана вся информация, в том числе о заложенной вещи. Если вместо билета предлагается договор комиссии, купли-продажи или иной, то это «лжеломбард». Проверить, работает ли выбранный ломбард официально, можно в Справочнике финансовых организаций.