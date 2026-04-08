Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в число регионов-лидеров по стране с высокой долей по заявкам на все розничные кредиты. Как сообщается на портале Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в целом по России в марте эта доля увеличилась на 1,3 процентных пункта по сравнению с 2025 годом и составила 80,5%.

Среди 30 регионов-лидеров по заявкам на розничные кредиты наибольшие доли отказов по всем заявкам на розничные кредиты в марте были отмечены в Кемеровской (82,8%), Новосибирской (82,7%), Омской (82,6%), Оренбургской (82,5%) областях, а также в Алтайском крае (82,2%).

А наименьшие доли отказов в топ-30 регионов были зафиксированы в Воронежской (76,8%), Нижегородской (77%) и Белгородской (77%) областях, а также в Удмуртии (77,7%), Приморском крае (77,8%).

В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель составил 78,5% и 79% соответственно.