Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в феврале 2026 года доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты достигла 79,1%. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Отмечается, что к розничным кредитам относятся потребительские кредиты, POS-кредиты (оформляется при покупке товара прямо в магазине), кредитные карты, автокредиты и ипотека.

В республике доля отказов за год увеличилась на 5,1 пункта (в феврале 2025 года составляла 74%). При этом Удмуртия оказалась в числе регионов России с наименьшей долей отказов. Больше всего в выдаче розничных кредитов отказывают жителям Кемеровской (83,9%), Новосибирской (83,8%) и Омской (83,6) областей.

«Банки, в условиях серьезных ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, не спешат повышать свой аппетит к риску. С другой стороны, снижения ключевой ставки до нынешнего уровня пока недостаточно для возвращения на рынок большинства заемщиков хорошего кредитного качества. В то же время нарастает конкуренция банков в борьбе за граждан с высоким уровнем кредитоспособности (по шкале Персонального кредитного рейтинга – более 750 баллов). По заявкам таких заемщиков доля отказов в настоящее время составляет 52%», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Напомним, ранее сообщалось, что в среднем жители Удмуртии выплачивают кредит дольше двух лет.