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В Камбарском районе обрушилась часть стены двухэтажного дома

17:40, 22 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Камбарском районе обрушилась часть стены двухэтажного дома
17:40, 22 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
76
0
#Камбарский район\n#Удмуртия\n#дом\n#обрушение\n#происшествие
Фото: vk.com (Александр Галанов)
76
0

Здание могут признать аварийным.

Камбарка. Удмуртия. В селе Ершовка Камбарского района обрушилась часть стены кирпичного двухэтажного дома. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Камбарского района Александр Галанов. 

Сообщение об инциденте поступило 22 июля в 12:18. На место приехала оперативная группа сотрудников МЧС. Во время осмотра выяснилось, что из-за обильных осадков обрушилась отмостка канализационного колодца. Отмечается, что дом построен в 1959 году и он не признан аварийным. В настоящий момент в здании постоянно проживают три человека.

С подрядной организацией организовали подсчёт материалов и средств для восстановительных работ. После будет принято решение об аварийности здания и возможности проживания в нём. Если объект признают аварийным, то людей расселят в муниципальное жильё.

Напомним, что 24 июня в Воткинске из-за обильных осадков у дома №24 по улице Серова обрушилась подпорная стена. После согласования проекта её планируют восстановить за 2-3 недели. 

17:40, 22 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
76
0
#Камбарский район\n#Удмуртия\n#дом\n#обрушение\n#происшествие