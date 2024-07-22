В Камбарском районе обрушилась часть стены двухэтажного дома

Камбарка. Удмуртия. В селе Ершовка Камбарского района обрушилась часть стены кирпичного двухэтажного дома. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Камбарского района Александр Галанов.

Сообщение об инциденте поступило 22 июля в 12:18. На место приехала оперативная группа сотрудников МЧС. Во время осмотра выяснилось, что из-за обильных осадков обрушилась отмостка канализационного колодца. Отмечается, что дом построен в 1959 году и он не признан аварийным. В настоящий момент в здании постоянно проживают три человека.

С подрядной организацией организовали подсчёт материалов и средств для восстановительных работ. После будет принято решение об аварийности здания и возможности проживания в нём. Если объект признают аварийным, то людей расселят в муниципальное жильё.

Напомним, что 24 июня в Воткинске из-за обильных осадков у дома №24 по улице Серова обрушилась подпорная стена. После согласования проекта её планируют восстановить за 2-3 недели.