В Удмуртии дело об убийстве в лесу направили для утверждения прокурору

Вавож. Удмуртия. В Удмуртии завершили расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в убийстве жителя Алнашского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По данным следствия, в начале мая обвиняемый и потерпевший вместе ехали на такси из Можгинского района в Вавож. Во время поездки мужчины повздорили, вышли из автомобиля и ушли в лес, где продолжили конфликт. В результате обвиняемый нанес своему визави удар осколками стекла в шею, из-за чего потерпевший скончался. Спустя время мужчина сообщил правоохранительным органам о своем преступлении.

В ходе расследования провели медицинскую, биологическую, криминалистическую, комплексную психолого-психиатрическую судебные экспертизы.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. За данное преступление предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.