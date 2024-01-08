В результате аварии на дороге «Ижевск-Воткинск» пострадали шесть человек

Ижевск. Удмуртия. В результате аварии на дороге «Ижевск-Воткинск» пострадали дети. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Поздним вечером 7 января на 51-м километре дороги «Ижевск-Воткинск» 39-летний водитель «Сузуки Гранд Витара» не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с «Тойотой Лэнд Крузер».

В результате аварии пострадали пассажиры «Тойоты» – 35-летняя женщина, дети 11 и 15 лет, а также 44-летний водитель. Кроме того, получили травмы разной тяжести и водитель с 50-летним пассажиром «Сузуки».

По факту ДТП проводится проверка.

Ещё одно ДТП произошло вечером 5 января напротив дома 113/5 на улице Пойма в Ижевске. 34-летняя водитель «Лады Калина» не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «МАЗ». В результате аварии женщину госпитализировали.

Кроме того, вечером 3 января на улице Техническая в Глазове столкнулись «ВАЗ-2114» и «Лада Гранта» под управлением 18-летних водителей. Причиной аварии стал выезд водителя «ВАЗа» на встречку. В результате ДТП его и 19-летнюю пассажирку «Лады» госпитализировали.