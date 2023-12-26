Житель Удмуртии забил насмерть сожительницу ножкой от табурета

Можга. Удмуртия. Забивший сожительницу ножкой от табурета житель Удмуртии получил срок. Об этом сообщает пресс-служба Можгинского районного суда.

Установлено, что в сентябре 2023 года 29-летний обвиняемый на почве ревности толкнул свою сожительницу, после чего та упала на табурет, сломавшийся из-за этого на части.

Мужчина взял отломившуюся ножку и стал избивать ей лежащую на полу женщину. В результате полученных травм она скончалась на месте.

Суд назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

Приговор в законную силу не вступил.