Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Из Ижевска в Новую Москву Лонгрид В авангарде лучевой диагностики России Лонгрид Nonamegroup. У качества есть имя Лонгрид

Житель Удмуртии забил насмерть сожительницу ножкой от табурета

10:18, 26 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
Житель Удмуртии забил насмерть сожительницу ножкой от табурета
10:18, 26 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
358
0
#убийство\n#ревность\n#Можга\n#Удмуртия
Фото: unsplash.com (Аллек Гомес)
358
0

Суд отправил его в колонию на девять лет.

Можга. Удмуртия. Забивший сожительницу ножкой от табурета житель Удмуртии получил срок. Об этом сообщает пресс-служба Можгинского районного суда.

Установлено, что в сентябре 2023 года 29-летний обвиняемый на почве ревности толкнул свою сожительницу, после чего та упала на табурет, сломавшийся из-за этого на части.

Мужчина взял отломившуюся ножку и стал избивать ей лежащую на полу женщину. В результате полученных травм она скончалась на месте.

Суд назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

Приговор в законную силу не вступил.

 

10:18, 26 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
358
0
#убийство\n#ревность\n#Можга\n#Удмуртия