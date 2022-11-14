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Жительницу Удмуртии обвинили в убийстве прикованной к постели матери

14:20, 14 ноября, 2022
Дмитрий Стрелков
журналист
Жительницу Удмуртии обвинили в убийстве прикованной к постели матери
14:20, 14 ноября, 2022
Дмитрий Стрелков
журналист
591
0
#Киясовский район\n#Удмуртия\n#убийство
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по УР
591
0

Тело пожилой женщины нашли со следами удушения.   

Киясово. Удмуртия. Жительницу деревни Тавзямал Киясовского района Удмуртии обвнили в убийстве матери. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по республике.

Тело 64-летней женщины обнаружили 11 ноября 2022 года у неё дома. На теле также обнаружили признаки насильственной смерти.

По данным следствия, 42-летняя дочь проживала вместе с матерью, которая по состоянию здоровья не могла передвигаться и обслуживать себя самостоятельно. Накануне случившегося обвиняемая выпила алкоголь и задушила прикованную к постели женщину. По ходатайству следователя суд заключил обвиняемую под стражу.

Напомним, ранее в Глазове 27-летнюю девушку заподозрили в том, что она подожгла свою 77-летнюю бабушку, которая тоже проводила из-за плохого здоровья все дни в постели.

14:20, 14 ноября, 2022
Дмитрий Стрелков
журналист
591
0
#Киясовский район\n#Удмуртия\n#убийство