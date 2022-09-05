В Ижевске из-за коммунальной аварии легковушка провалилась под асфальт

Ижевск. Удмуртия. Пользователи соцсетей в Ижевске обсуждают очередной случай с провалившейся под асфальт машиной. ЧП произошло на улице 3-я Подлесная.

На фото, выложенных очевидцами, видно, как ВАЗ-2114 утонул передними колесами в яме на проезжей части. Как пояснили «Сусанину» в пресс-службе МУП «Ижводоканал», причиной инцидента стала авария на коммунальных сетях. На магистральном трубопроводе диаметром 250 мм произошла утечка, грунт под асфальтом размыло и дорожное покрытие не выдержало веса автомобиля.

Автомобиль из ямы уже извлекли, предприятие готово ответить на претензии владельца машины, если таковые последуют. На месте провала установлены предупреждающий знак и ограждение. Специалисты Ижводоканала устраняют последствия и причины аварии.

Напомним, подобный случай произошел в Ижевске 6 июня 2022 года. На перекрестке улиц Ленина и Коммунаров в образовавшуюся после сильных дождей яму въехала иномарка. А 31 июля также в столице у центрального автовокзала под пассажирским автобусом просел асфальт. Автобус застрял задним колесом в углублении, перегородив проезжую часть улицы Красноармейской.